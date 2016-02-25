Нужна настройка контекстной рекламы на 100 слов, автомобильная тематика - запчасти. 1 объявление - 1 фраза. Предлагайте стоимость и портфолио.
Ведение Google Adwords
Для онлайн-школы испанского языка нужен человек, который возьмет на себя ведение Google Adwords.
Кампания уже запущена, есть 220 ключей, объявления, сегментация. Вам нужно оптимизировать эту кампанию (добавить/удалить ключи и объявления) и запустить КМС. Бюджет в районе 10 000-15 000 рублей.
Работа долгосрочная. Сейчас пока поработаем с одним языком, дальше подключим другие – уже за отдельный гонорар.
Цена за текущий проект: 4 000 рублей. – тем, кто не заинтересован в этой ставке, просьба не писать зря.
При хорошем результате, бонус: + 2 000 рублей. (kpi оговорим отдельно)
Есть еще 2 направления, за них добавится аналогичная ставка (8 000 рублей + бонусы) - это возможно в течение месяца, при результате.
Работать будет комфортно, есть аналитика, возможность менять сайт/страницы по вашим рекомендациям, компетенция в рекламе.
Нужен ответственный человек, тогда точно сработаемся надолго.
Опишите пожалуйста ваши кейсы в ответе (тематики, бюджеты, ctr, конверсии и пр.) – это важно.
Начать желательно сегодня вечером-ночью или завтра утром.
Спасибо!
Заявки фрилансеров
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