Для онлайн-школы испанского языка нужен человек, который возьмет на себя ведение Google Adwords.

Кампания уже запущена, есть 220 ключей, объявления, сегментация. Вам нужно оптимизировать эту кампанию (добавить/удалить ключи и объявления) и запустить КМС. Бюджет в районе 10 000-15 000 рублей.

Работа долгосрочная. Сейчас пока поработаем с одним языком, дальше подключим другие – уже за отдельный гонорар.

Цена за текущий проект: 4 000 рублей. – тем, кто не заинтересован в этой ставке, просьба не писать зря.

При хорошем результате, бонус: + 2 000 рублей. (kpi оговорим отдельно)

Есть еще 2 направления, за них добавится аналогичная ставка (8 000 рублей + бонусы) - это возможно в течение месяца, при результате.

Работать будет комфортно, есть аналитика, возможность менять сайт/страницы по вашим рекомендациям, компетенция в рекламе.

Нужен ответственный человек, тогда точно сработаемся надолго.

Опишите пожалуйста ваши кейсы в ответе (тематики, бюджеты, ctr, конверсии и пр.) – это важно.

Начать желательно сегодня вечером-ночью или завтра утром.

Спасибо!