Настроить передачу конверсий с лендинга в Аналитикс Конверсия [list][*]На отправку формы[*]На клик по номеру телефона[/list]Через ГТМ СМС - Тильда
Ведение кампаний в тизерках — Taboola, evadav, outbrain
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Здравствуйте
Нужен менеджер кампаний в этих тизерках для получения трафика на сайт.
Инструкции дам, тексты дам, исходники креативов дам (figma).
Только если у вас был опыт.
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