Я Директ + для Adwords (1000 объявлений). Без сбора запросов

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен15 заявок176 просмотров

Для ИМ кормов для животных требуются кампании в Я Директ (порядка 1000 запросов = 1000 объявлений) + оптимизирвать данные кампании для Adwords. 

Без сбора запросов, запросы предоставляются.

Без ошибок, грамотная подача, продающие.

Google Ads
8 лет назад
alex_digest
Алекс 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

edifice
32 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$15
3 дня
Всё ок. На достойном уровне
Все отлично. ТЗ было полное. Оплата своевременная.

Заявки фрилансеров

edifice
32 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад