Запуск рекламную кампанию Директ+Adw! Оперативно, запуск 3 сентября!

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен15 заявок266 просмотров

Создание рекламной компании ПОИСК+КМС (тематика - мебель, ключи уже подобраны).

Введение рекламной компании (минус слова, ставки, цели, корректировка объявления и тд).

Нужен человек который доступен в рабочее время по мск, есть скайп+микрофон.

Опыт настройки рекламы от 5 лет. (пару удачных кейсов).

Если есть ИП это плюс.

Возможна мотивация за конверсию.

7 лет назад
nariman_s
Нариман 
42 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Allexfrey
Алексей 
43 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$52
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Согласовали проект и стоимость работ. Были правки - это нормально. Общение вежливое, замечания и правки выставлялись корректно. Оплата в срок. Заказчик перечислил сумму больше, чем было оговорено - что редкость для Фриланса. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Allexfrey
Алексей 
43 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад