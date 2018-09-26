Доброго дня! Есть настроенные кампании в Гугл Эдвордс Задача: Грамотно выгрузить их в Поиск Май таргет с дублированием всех объявлений, ключевиков, минус слов, быстрых ссылок и т.д. ...
Запуск рекламную кампанию Директ+Adw! Оперативно, запуск 3 сентября!
Создание рекламной компании ПОИСК+КМС (тематика - мебель, ключи уже подобраны).
Введение рекламной компании (минус слова, ставки, цели, корректировка объявления и тд).
Нужен человек который доступен в рабочее время по мск, есть скайп+микрофон.
Опыт настройки рекламы от 5 лет. (пару удачных кейсов).
Если есть ИП это плюс.
Возможна мотивация за конверсию.
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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