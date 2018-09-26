Запуск рекламную кампанию Директ+Adw! Оперативно, запуск 3 сентября!

Создание рекламной компании ПОИСК+КМС (тематика - мебель, ключи уже подобраны).

Введение рекламной компании (минус слова, ставки, цели, корректировка объявления и тд).

Нужен человек который доступен в рабочее время по мск, есть скайп+микрофон.

Опыт настройки рекламы от 5 лет. (пару удачных кейсов).

Если есть ИП это плюс.

Возможна мотивация за конверсию.