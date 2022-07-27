Требуется специалист для создания и запуска контекстной рекламы Google AdWords. Необходимо настроить рекламную кампанию для сайта по определенной тематике, обеспечив успешный запуск и привлечение целевой аудитории.
Зовнішня реклама (борд)
Борд 6*3. Реклама таксі. Короткий номер виклику 8800 і додаток у маркетах. Найкраща ціна за поїздки від 40 грн
Заявки фрилансеров
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