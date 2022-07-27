Необходимо создать две рекламные кампании в Яндекс.Директ: поиск и РСЯ для услуг механической штукатурки и стяжки пола. Использовать общие ключевые слова, такие как 'штукатурка' и 'стяжка'. Опыт в настройке рекламы в данной сфере приветствуется. Укажите стоимость работы и срок выполнения 1-2 дня.