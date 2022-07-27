Требуется специалист для создания и запуска контекстной рекламы Google AdWords. Необходимо настроить рекламную кампанию для сайта по определенной тематике, обеспечив успешный запуск и привлечение целевой аудитории.
Зовнішня реклама (борд 3*6)
Необхідно макет, який рекламує службу таксі. "LUBIMOE TAXI"
є додаток і короткий номер 8800.
доступна ціна (поїздки від 40 грн)
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