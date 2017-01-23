доклад по международному частному праву

дисциплина – мчп

тема – Найти в электронной правовой базе два судебных акта судов любых инстанций по вопросам МЧП, проанализировать их, написать краткое резюме в отношении каждого акта.

количество страниц – -

оригинальность – -

шрифт – 14 pt

крайний срок сдачи – 23.01.2017 до 9.00 по мск

дополнительная информация – срок мах 23.01 до 9.00 по мск .Сделать аннотацию к двум любым судебным актам всего на 2-3 стр. по международному частному праву.Сделать анализ и краткое резюме.Выбранные дела сохранить в вордовском формате и приложить к работе или указать полную ссылку на выбранные дела, чтобы я мог их распечатать и приложить к докладу.