Доклад по международному частному праву

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доклад по международному частному праву  

дисциплина – мчп 

тема – Найти в электронной правовой базе два судебных акта судов любых инстанций по вопросам МЧП, проанализировать их, написать краткое резюме в отношении каждого акта. 

количество страниц –   - 

оригинальность –   - 

шрифт – 14 pt 

крайний срок сдачи – 23.01.2017 до 9.00 по мск 

дополнительная информация – срок мах 23.01 до 9.00 по мск .Сделать аннотацию к двум любым судебным актам всего на 2-3 стр. по международному частному праву.Сделать анализ и краткое резюме.Выбранные дела сохранить в вордовском формате и приложить к работе или указать полную ссылку на выбранные дела, чтобы я мог их распечатать и приложить к докладу.

8 лет назад
nik0lka
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8 лет назад
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