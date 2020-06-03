Доработать контрольную по маркетингу

  1. Биржа фриланса
  2. Контрольные, Задачи и Тесты
Закрыт1 заявка666 просмотров

Нужно доработать контрольную по методичке файлы прикладываю

5 лет назад
pla40tonn
Андрей 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Василий
 
62 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад