Будет экзамен дистанционно по этим темам, необходимо решить и отправить в течении 1:30 Числовые последовательности.Сходящие последовательности.Свойства сходящихся последовательностей.Понятие функции. Способы задания функции. Сложная функция, обратная функция. График функции.Предел функции; ограниченность функции, имеющей предел, связь с ...
Доработать контрольную по маркетингу
Закрыт1 заявка666 просмотров
Нужно доработать контрольную по методичке файлы прикладываю
5 лет назад
Андрей pla40tonn
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