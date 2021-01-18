Физика задачи

Контрольные, Задачи и ТестыЗакрыт1 заявка429 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

У меня будет экзамен 18.01.2021 с 10:00-12:00 и необходимо решить несколько задач. Прикрепила файл с примерными задачами на экзамене Задачи несложные так как немного времени темы оптика и электричество, будет в форме теста поэтому буду скидывать по одной задаче. НУЖЕН ТОЛЬКО ОТВЕТ БЕЗ РЕШЕНИЯ

3 года назад
guest_16108135563898
3 года в сервисе
Был
3 года назад