Физика задачи

У меня будет экзамен 18.01.2021 с 10:00-12:00 и необходимо решить несколько задач. Прикрепила файл с примерными задачами на экзамене Задачи несложные так как немного времени темы оптика и электричество, будет в форме теста поэтому буду скидывать по одной задаче. НУЖЕН ТОЛЬКО ОТВЕТ БЕЗ РЕШЕНИЯ