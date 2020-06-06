Контрольная работа

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Детектирование образов в аудио (или видео) потоке

Анализ возможностей пакета MathCAD и среды Proteus.

Анализ алгоритмов детектирования образов в аудио (или видео)потоке.

Анализ форматов аудиофайлов (или файлов изображений).

Анализ архитектуры ARM Cortex-M.

 Детектированиесредствами MathCAD заданного аудиообраза в wav-файле (или видеообраза в

bmp-файле).

Программирование и моделирование полученных результатов всреде Proteus с применением микроконтроллера на базе архитектуры ARM Cortex-M3

5 лет назад
slavik-nac
Вячеслав 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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