Контрольная работа по статистике

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Завершен2 заявки413 просмотров

Необходимо выполнить контрольную работу по статистике, в файле необходимое задание есть.

4 года назад
Sergey98g
Сергей 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

natalia_levr
Наталья 
44 года
4 года в сервисе
Была
год назад
4 года назад
$5
2 дня
Escrow
Все сделано качественно и вовремя. Рекомендую исполнителя!
Все чётко и быстро. Рекомендую заказчика

Заявки фрилансеров

Илья
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
24 отзыва
4 года назад
ТОП-5
Контрольные, Задачи и Тесты
natalia_levr
Наталья 
44 года
4 года в сервисе
Была
год назад
4 года назад
ТОП-5
Контрольные, Задачи и Тесты