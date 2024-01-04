Требуются 10 практических работ и контрольная работа по дискретной математике. Каждая работа должна содержать от 1 до 4 задач. Работы должны быть написаны от руки и представлены в архиве с папками. Все фотографии должны быть расположены горизонтально. Срок сдачи - 04.01.2024, возможна продление до 12.01.2024.