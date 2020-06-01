Нужна помощь по подготовке к тесту Linux/Python через сайт HackerRank

$100
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Нужна срочная помощь в прохождении теста по Python/Linux/VM администрированию на сайте HackerRank. 

Тест длится 75 минут - не уверен в количистве и структуре вопросов.  Тест на английском языке.

LinuxPython
5 лет назад
guest_15912258133975
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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