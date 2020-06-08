Онлайн тест по дискретной математике

  1. Биржа фриланса
  2. Контрольные, Задачи и Тесты
Закрыт1 заявка500 просмотров

Тест на 10-15 вопросов. Состоится 10 июня в 10:00 по МСК. Продолжительность - 1 час 30 минут. Связь по вконтакте. Во вложениях примерные задания

5 лет назад
guest_15917094220715
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад