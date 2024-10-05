Сверлильный полуавтомат

Спроектировать контроллер для управления сверлильным полуавтоматом. На станке производится сверление отверстий во фланцах. Фланец имеет круглую форму и в нем необходимо просверлить 24 отверстия расположенные на одинаковом расстоянии друг от друга. Фланец устанавливается и закрепляется на поворотном столе вручную. Поворот стола на заданный угол осуществляется мотором-редуктором. Движение шпинделя вниз( при сверлении) и вверх( на выводе сверла) производится путем включения соответствующей передачи с помощью двух электромагнитов. Для контроля верхнего и нижнего положения шпинделя имеется 2 концевых выключателя, а угол поворота стола контролируется многооборотным фотоэлектронным датчиком. За один оборот датчик формирует 1024 импульса. Стоит учесть, что инертность привода поворотного стола составляет 2⁰. Точность сверления необходимо обеспечить на ±0,5⁰. Для управления станком есть кнопки «пуск» и «стоп». Работа контроллера начинается при включении источника питания.