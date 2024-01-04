Необхідно виконати 2 контрольні роботи з теорії автоматичного управління. Оформлення повинно бути виконане в документі Word. Важливо дотримуватися всіх вимог до структури та оформлення.
Пройти простые тесты по безопасности
Необходимо пройти около 30 итоговых тестов по теме интернет-безопасности.
Каждый тест состоит из следующих частей:
Обучающая часть — в них можно быстро пройти материал и ответить на 2–3 вопроса.
Итоговый тест — включает все вопросы, на которые необходимо дать ответы.
Допускается наличие ошибок при прохождении. После завершения теста отображаются правильные и неправильные ответы, поэтому можно записать их и пройти тест повторно для получения 100% результата.
Главная цель — сдать каждый тест на 100% для засчитывания прохождения.
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