Необходимо пройти около 30 итоговых тестов по теме интернет-безопасности.

Каждый тест состоит из следующих частей:

Обучающая часть — в них можно быстро пройти материал и ответить на 2–3 вопроса.

Итоговый тест — включает все вопросы, на которые необходимо дать ответы.

Допускается наличие ошибок при прохождении. После завершения теста отображаются правильные и неправильные ответы, поэтому можно записать их и пройти тест повторно для получения 100% результата.

Главная цель — сдать каждый тест на 100% для засчитывания прохождения.

(смотрите скрины)