30. Определить показатель преломления скипидара и скорость распространения света в скипидаре, если известно, что при угле падения 45 угол преломления равен 30.(1,4; 2,1410^8 м/с) 13. Сколько штрихов на 1 мм длины имеет дифракционная решетка, если зеленая ...
Решение мини-кейса по управлению персоналом
Прочитать ситуацию и ответить на вопросы.
«На первый взгляд он (Кирилл Владимирович Трунин) не производил впечатления: среднего роста, фигурой не примечателен, одевается по усредненной моде, когда-то носил костюм, рубашку с
галстуком, теперь в джинсовой одежде и куртке с молниями, ничего броского, дорогого, глазу не зацепиться. Обычная советская семья, родители инженеры, жили скромно, как все, от зарплаты до зарплаты Трунин и школу, и юрфак университета закончил середняком, как любили тогда выражаться: рядовой товарищ, обыкновенный советский человек.
Но он родился лидером, очень быстро это осознал, легко подчинял сверстников, но уже в школе понял, что общество, в котором он живет, любит лишь серый цвет, средний рост, не умных, а хитрых, не способных, а
приспосабливающихся. И тогда еще без отчества, просто Кирилл Трунин, запрятал свое лидерство глубоко внутрь, начал присматриваться к окружающим, в основном к людям, успешно продвигающимся вверх. Он
быстро и без особого труда определил, что лестница, ведущая вверх, практически одна - комсомол, затем партия, далее со всеми остановками, сколько пролетов осилишь, так высоко и заберешься. Принцип подъема по этой лестнице, как он понял, был достаточно прост. Необходимо постоянно угождать вышестоящему, казаться не слишком умным, лишь сообразительным и очень расторопным, выжидать либо подловить, когда шеф сам отступится, либо в нужный момент подножку поста вить, сбросить вниз, быстренько занять место и кричать, как умен и неповторим проходимец, карабкающийся на пролет выше».
Вопросы:
1. Какие принципы планирования карьеры использует персонаж?
2. Считаете ли вы их достаточно эффективными и универсальными?
3. Какими качествами, необходимыми для успешного продвижения по
карьерной лестнице, обладает герой?
4. Какие качества сегодня помогают человеку быть успешным?
5. Какую цель перед собой ставит человек, выбравший подобный
способ продвижения по карьерной лестнице?
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