Решить 5 учебных задач на Delphi и написать к ним комментарии

Результат решения практических заданий – файлы Delphi с созданными в соответствии с заданием программами (каждое задание в отдельной папке); файл Word, содержащий листинг программного кода каждого из заданий с комментариями и пояснениями.

Задание 1

Составить программу, которая бы запрашивала Хнач и Хкон и определяла произведение всех отрицательных чисел от Хнач до Хкон (решить задачу, используя цикл с параметром – for).

Задание 2

Используя, оператор ветвления написать программу нахождения наибольшего из пяти чисел, вводимых с клавиатуры.

Задание 3

Составить программу, определяющую количество дней между текущей датой и датой Вашего рождения (количество прожитых дней).

Задание 4

Ввести и распечатать матрицу А(5х4). Найти максимальный элемент матрицы, а также номер строки и столбца, в котором он находится.

Задание 5

Привести код наиболее интересной с Вашей точки зрения программы, составленной Вами, или встретившейся Вам в ходе изучения литературы по программированию при изучении данной дисциплины.