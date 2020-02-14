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Решить 5 учебных задач на Delphi и написать к ним комментарии
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Результат решения практических заданий – файлы Delphi с созданными в соответствии с заданием программами (каждое задание в отдельной папке); файл Word, содержащий листинг программного кода каждого из заданий с комментариями и пояснениями.
Задание 1
Составить программу, которая бы запрашивала Хнач и Хкон и определяла произведение всех отрицательных чисел от Хнач до Хкон (решить задачу, используя цикл с параметром – for).
Задание 2
Используя, оператор ветвления написать программу нахождения наибольшего из пяти чисел, вводимых с клавиатуры.
Задание 3
Составить программу, определяющую количество дней между текущей датой и датой Вашего рождения (количество прожитых дней).
Задание 4
Ввести и распечатать матрицу А(5х4). Найти максимальный элемент матрицы, а также номер строки и столбца, в котором он находится.
Задание 5
Привести код наиболее интересной с Вашей точки зрения программы, составленной Вами, или встретившейся Вам в ходе изучения литературы по программированию при изучении данной дисциплины.
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