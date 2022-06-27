Необхідно розв'язати задачу з чисельних методів математичної фізики. Очікується отримання чисельного розв'язку. Важливо дотримуватись методології чисельних методів.
Решить задачу по уравнениям математической физики
Решить задачу.
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