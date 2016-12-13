Нужно решить задания до 17.12. Первое задание делать НЕ НАДО.
Сделать контрольную работу по информатике
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