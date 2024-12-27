Доброго дня уважаемые фрилансеры, у нас есть тесты с готовыми ответами просто нужно их внедрить в Квиз, нужно работать в программе easyquizzy программа легкая в использовании и управлении, т.е нет ничего сложного просто нужно сделать ctrl+c, ctrl+v грубо говоря.Более подробно в лс