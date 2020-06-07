Складання метод посібників (таблична форма) з шкільних предметів

$9
  1. Биржа фриланса
  2. Контрольные, Задачи и Тесты
Закрыт12 заявок511 просмотров

Розробка планування предметів (за підручниками) та збір методичних матеріалів з шкільних предметів (укр. мова та література, історія України, математика з 1 по 11кл ) по шаблону.  Оплата за одну заповнену таблицю та після перевірки.

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