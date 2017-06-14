Срочно выполнить

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Контрольные, Задачи и ТестыЗакрыт1 заявка249 просмотров
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Методика анализа основных средств.Нужно сравнение методик анализа осн средств 4 автора в таблицах+выводы под таблицей + общий вывод в сравнении по всем методикам и обоснование одной наиболее оптимальной методики для производственного предприятия. Обьем от 6 стр. 

1. Гиляровская, Л.Т. 

2. Савицкая Г. В. 

3. Чечевицына Л.Н.

4 Кондраков.

Оригинальность текста от 83%, не искусственное через программу. Проверка на антиплагиат вуз.

пример см по ссылке https://cyberleninka.ru/article/n/sovershenstvovanie-metodiki-analiza-effektivnosti-ispolzovani-osnovnyh-fondov-predpriyatiya

лит-ра свежая не старше 5 лет 

7 лет назад
dzhjoti
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад