Срочно выполнить

Методика анализа основных средств.Нужно сравнение методик анализа осн средств 4 автора в таблицах+выводы под таблицей + общий вывод в сравнении по всем методикам и обоснование одной наиболее оптимальной методики для производственного предприятия. Обьем от 6 стр.

1. Гиляровская, Л.Т.

2. Савицкая Г. В.

3. Чечевицына Л.Н.

4 Кондраков.

Оригинальность текста от 83%, не искусственное через программу. Проверка на антиплагиат вуз.

пример см по ссылке https://cyberleninka.ru/article/n/sovershenstvovanie-metodiki-analiza-effektivnosti-ispolzovani-osnovnyh-fondov-predpriyatiya

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