Тест по грамматике, английский язык

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Закрыт1 заявка349 просмотров

Тест на темы:

Object clauses; Complex Object & Complex Subject

The Attribute

Attribute clauses

The Adverbial Modifier

В тесте около ~50 вопросов

5 лет назад
DrachenClon22
Максим 
24 года
5 лет в сервисе
Был
год назад

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Софья
 
56 лет
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 отзывов
5 лет назад