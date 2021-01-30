Выполнить ДЗ из ВУЗа -ModelViewDesign, ASP.NET, C#, SQL Server Express

Выполнить ДЗ из ВУЗа

В качестве ДЗ ВУЗ просит написать веб приложение, основанное на MVC (Model-View-Design), используя следующие технологии: ASP.NET, C#, IIS и SQL Server Express. Приложение гипотетически призвано облегчить жизнь службе поддержки вымышленной компании, занимающейся разработкой ПО. Цель - отслеживать обращения в службу технической поддержки в базе данных, в которой также хранится информация о клиентах, программных продуктах и технических специалистах. Крайний срок сдачи: 25 февраля.

Задание очень неплохо задокументировано - есть подробное описание + скриншоты. Задание на английском языке, но во-первых неплохо переводится с помощью онлайн переводчиков, а во вторых я всегда готов пояснить непонятные моменты.

Так как это домашнее задание от учебного заведения, то требования не слишком строгие. Текст задания - во вложении. Крайне важно соблюдение дедлайна - за каждый день пропуска ВУЗ штрафует на 25% от оценки за работу.