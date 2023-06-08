Задача по электротехнике

Выполняйте объяснения заданий для 1-11 классов через приложение на айфонах и айпадах. За каждое выполненное задание оплата составляет 500 рублей. Доступ к хранилищу задач предоставляется, ограничения по количеству заданий отсутствуют. Работа осуществляется в любом формате (печатном, электронном, письменном).