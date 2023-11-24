Задача по начертательной геометрии

Контрольные, Задачи и ТестыОткрыт2 заявки60 просмотров
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Найти расстояние между плоскостями

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