Добрый день, Необходимо написать краткую статью (1500 - 2000 символов с пробелами) об одном из представленных ниже брендов: United Colors of Benetton, Levi’s, Incanto, Mango,Lacoste, Nike, Puma, Reebok, Zara ...
1 млн. символов, юридическая тематика
Доброго дня. Для нескольких юридических сайтов необходимо написать порядка 1.000.000 символов по исходным ключевым словам. Необходимы уникальные грамотные тексты для людей. Никакой воды, строго описание преимуществ и компетенций компании по разным областям права. Исполнителем вижу человека с грамотной письменной речью, хорошим опытом написания текстов по юридической тематике. Желательно юридическое образование и правовая практика. Дам написать тестовое задание по 1 ключевому слову. От Вас - цена и сроки.
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