1 млн. символов, юридическая тематика

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Закрыт16 заявок384 просмотра

Доброго дня. Для нескольких юридических сайтов необходимо написать порядка 1.000.000 символов по исходным ключевым словам. Необходимы уникальные грамотные тексты для людей. Никакой воды, строго описание преимуществ и компетенций компании по разным областям права. Исполнителем вижу человека с грамотной письменной речью, хорошим опытом написания текстов по юридической тематике. Желательно юридическое образование и правовая практика. Дам написать тестовое задание по 1 ключевому слову. От Вас - цена и сроки.

14 лет назад
cinemae
Денис 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров

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