10 СЕО статей о мягкой мебели

$25
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Завершен28 заявок312 просмотров

Написать 10 статей о мягкой мебели для сайта http://www.novelty.kiev.ua/

2500 знаков каждая. В каждой по 2-3 заголовка.

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Уникальность 100% по text.ru

9 лет назад
maxifast
46 лет
17 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

stranica
Елена 
61 год
16 лет в сервисе
Была
год назад
9 лет назад
$25
3 дня
Все отлично, грамотно 100% и быстро
Сотрудничеством с Максимом довольна. Задача четко сформулирована, всегда на связи, своевременная оплата. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

stranica
Елена 
61 год
16 лет в сервисе
Была
год назад
9 лет назад