Добрый день. Нужны статьи на темы: электроника, радиоэлектроника Только для тех, кто разбирается в тематике.
10 статей по аттестации/подготовке персонала/экспертов, лицензировании
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
1. Важно: автор должен владеть темой — работать в сфере и/или разбираться в:
- аттестации по промышленной безопасности;
- подготовке экспертов по электробезопасности;
- лицензировании (МЧС, картография, Министерства культуры и т.п.);
- сертификации;
- СРО;
- и т.п.
Необходим пунктуальный и ответственный автор, который умеет:
- грамотно и лаконично излагать свои мысли;
- искать и ссылаться на законодательные акты РФ.
2. Необходимо 10 статей (3-8 тысяч знаков каждая). В заявке просьба написать:
- стоимость за 1000 символов без пробелов;
- ориентировочные сроки;
- какой опыт в данной сфере.
P.S. Просьба отвечать только в проект.
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