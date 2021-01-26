10 статей по аттестации/подготовке персонала/экспертов, лицензировании

КопирайтингЗакрыт10 заявок345 просмотров
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Здравствуйте!

1. Важно: автор должен владеть темой — работать в сфере и/или разбираться в:

- аттестации по промышленной безопасности;

- подготовке экспертов по электробезопасности;

- лицензировании (МЧС, картография, Министерства культуры и т.п.);

- сертификации;

- СРО;

- и т.п.

Необходим пунктуальный и ответственный автор, который умеет:

- грамотно и лаконично излагать свои мысли;

- искать и ссылаться на законодательные акты РФ.

2. Необходимо 10 статей (3-8 тысяч знаков каждая). В заявке просьба написать:

- стоимость за 1000 символов без пробелов;

- ориентировочные сроки;

- какой опыт в данной сфере.

P.S. Просьба отвечать только в проект.

3 года назад
sosnovskij
Сергей 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
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