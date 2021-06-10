Нужен человек со знанием английского, который может писать копирайт на английском. Это все крауд маркетинг, есть база форумов, вам нужно зарегистрироваться на форуме и ответить и поставить ссылку на нужный сайт. Пишите стоимость ваших услуг
100 новостных статей по туризму
Необходимо написать и опубликовать 100 новостных статей до конца сентября. Это 1-2 новости за рабочий день. Предполагаемый объем 1 новости - 1-3 тыс. символов.
Тематика - туризм. Упор на открытие/закрытие стран на въезд для россиян, авиасообщения и туров из России в другие страны, а также в целом ситуацию с коронавирусом и ограничения в популярных летом туристических странах. Но не ограничиваться этим - можно и нужно разбавлять туристическими новостями иных направлений, повеселее.
Конкретные темы и источники информации для новостей изначально будут называться редактором сайта. Однако предполагается, что, разобравшись в тематике, автор самостоятельно станет отслеживать актуальные, востребованные аудиторией сайта темы и своевременно готовить по ним новости. Чем быстрее это произойдет и автор станет работать автономно, тем лучше.
Важна регулярность подготовки новостей. Новые тексты должны появляться на сайте не менее чем 5 дней в неделю. Идеально, конечно, ежедневно. Вариант изредка публиковать по 5-10 текстов за раз категорически не подходит.
Новости должны становиться доступны для чтения посетителям сайта в первой половине дня по московскому времени. Чем раньше утром, тем лучше. Допустима автопубликация средствами сайта текстов, подготовленных с вечера, если это не скажется на их актуальности. Но, естественно, лучше всего уделять время подготовке новостей утром (или иметь подходящий сдвиг по времени с Москвой).
Публикация новостей через админ-панель WordPress. Текст разбавляется 1-2 картинками по теме. Если опыта в этом нет, не беда, научу - все очень просто.
Оплата еженедельно. По количеству размещенных за период новостей или числу символов в них (обсуждается с автором). Дополнительная премия после выполнения всей задачи. Возможен перевод на карту, по WebMoney или ЮMoney (Яндекс.Деньги) - по желанию автора.
Приглашаю для выполнения задачи только авторов и только настроенных довести ее до конца. Менеджеров, редакторов хватает. Биржами заказа статей пользоваться есть кому.
При отклике, пожалуйста, охарактеризуйте вкратце ваш опыт в копирайтинге и укажите финансовые ожидания. Детали обсудим при голосовом общении.
Заказ может быть отдан одновременно 2-3 авторам (каждому по 100 текстов), так что жду ваших откликов. :-)
Заявки фрилансеров
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