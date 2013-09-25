12 000 текста строительной тематики

$50
КопирайтингЗавершен1 заявка84 просмотра
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Требуется 7 статей, объёмом 1700 знаков каждая.

Каждая статья пишется под указанные анкоры, при этом тематика должна подходить для размещения на указанном сайте. Например, если сайт специализируется на аренде спецтехники, можно написать статью про технику, которая используется для укладки труб.

Уникальность не менее 96% по адвего, шингл 6. В тексте статей ключевые фразы прошу выделить жирным, чтоб я их быстро отыскал. Каждый анкор достаточно использовать один раз.

12000 знаков, 700 рублей

1. (тематика сайта: строительство и ремонт дорог, благоустройство, аренда спецтехники)

труба водогазопроводная гост 3262-75

труба профильная цена

2. (на сайт компании, делающей полусухую стяжку пола, тёплые полы)

труба вгп гост 3262-75

труба оцинкованная цена за метр

3. (на сайт, торгующий стройматериалами)

труба вгп цена за метр

труба бесшовная гост 8732-78

4. (на сайт компании, делающей полусухую стяжку пола, тёплые полы)

трубы профильные цена за метр

труба стальная бесшовная

5. на блог человека, делающего ремонт загородного дома

купить оцинкованные трубы

труба стальная электросварная

6. на сайт музыкальной группы

труба электросварная гост 10704-91

арматура строительная цена

7. на сайт музыкальной группы

полоса стальная горячекатаная

лист стальной горячекатаный

10 лет назад
Cerhio
Сергей 
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
messer262
Владимир 
31 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$22
1 день
Как всегда, качество текстов на высоте
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