12 000 текста строительной тематики

Общение на форуме о кроликах со знанием темы Здравствуйте, нужно создать активность на социальной сети для любителей кролиководов от декоративных кроликов до мясных, блог,обсуждение, конкурсы с использованием ключевых фраз. Требуется хорошее тематики, умение создавать доброжелательную атмосферу ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется 7 статей, объёмом 1700 знаков каждая.
Каждая статья пишется под указанные анкоры, при этом тематика должна подходить для размещения на указанном сайте. Например, если сайт специализируется на аренде спецтехники, можно написать статью про технику, которая используется для укладки труб.
Уникальность не менее 96% по адвего, шингл 6. В тексте статей ключевые фразы прошу выделить жирным, чтоб я их быстро отыскал. Каждый анкор достаточно использовать один раз.
12000 знаков, 700 рублей
1. (тематика сайта: строительство и ремонт дорог, благоустройство, аренда спецтехники)
труба водогазопроводная гост 3262-75
труба профильная цена
2. (на сайт компании, делающей полусухую стяжку пола, тёплые полы)
труба вгп гост 3262-75
труба оцинкованная цена за метр
3. (на сайт, торгующий стройматериалами)
труба вгп цена за метр
труба бесшовная гост 8732-78
4. (на сайт компании, делающей полусухую стяжку пола, тёплые полы)
трубы профильные цена за метр
труба стальная бесшовная
5. на блог человека, делающего ремонт загородного дома
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труба стальная электросварная
6. на сайт музыкальной группы
труба электросварная гост 10704-91
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7. на сайт музыкальной группы
полоса стальная горячекатаная
лист стальной горячекатаный
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