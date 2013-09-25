12 000 текста строительной тематики

Требуется 7 статей, объёмом 1700 знаков каждая.

Каждая статья пишется под указанные анкоры, при этом тематика должна подходить для размещения на указанном сайте. Например, если сайт специализируется на аренде спецтехники, можно написать статью про технику, которая используется для укладки труб.

Уникальность не менее 96% по адвего, шингл 6. В тексте статей ключевые фразы прошу выделить жирным, чтоб я их быстро отыскал. Каждый анкор достаточно использовать один раз.

12000 знаков, 700 рублей

1. (тематика сайта: строительство и ремонт дорог, благоустройство, аренда спецтехники)

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