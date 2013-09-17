13 000 копирайта про чай

$50
КопирайтингЗавершен1 заявка130 просмотров
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Нужно 13 статей по 1000 знаков каждая о чайных подарках, а конкретнее, о чайных подарочных корзинах и чайных подарочных букетах. Уникальность не ниже 96% по адвего с шинглом 6. Лаконичные тексты без сео-оптимизации.

10 лет назад
Cerhio
Сергей 
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
NovTaya
31 годРоссия
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад
$20
2 дня
Отличные тексты по адекватной цене.
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