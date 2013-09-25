13 000 копирайта строительное оборудование

$50
КопирайтингЗавершен1 заявка112 просмотров
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13 статей по 1000 знаков каждая. По форме - пресс-релиз, короткая рекламная заметка в духе

"Компания "Еврострой" представляет пневмонагнетатели Mixman"

3 статьи про затирочную машину smoothman (http://www.prestigehouse.ru/oborudovanie/oborudovanie-prodazha/zatirochnye-mashiny/smoothman/smoothman)

3 статьи про растворонасосы Mixman (http://www.prestigehouse.ru/oborudovanie/oborudovanie-prodazha/pnevmonagnetateli/mixman)

7 статей про штукатурные станции Plasterman (http://www.prestigehouse.ru/oborudovanie/oborudovanie-prodazha/shtukaturnye-stantcii/plasterman/plasterman)

Уникальность не менее 96% по адвего, шингл 6.

50 руб за 1000 знаков.

10 лет назад
Cerhio
Сергей 
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
messer262
Владимир 
31 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$20
2 дня
Продолжаю сотрудничество с Владимиром!
Рекомендую.
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