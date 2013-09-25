13 000 копирайта строительное оборудование

Здравствуйте! Имеется один проект, который уже на 2/3 реализован. Но как обычно это бывает, сначала писался код, а сейчас надо написать под него ТЗ по ГОСТ 34.602-89. Требуется написать 26 страниц 12-го кегеля таймс нью ...