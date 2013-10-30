13 000 текста про стяжку

$50
КопирайтингЗавершен1 заявка110 просмотров
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13 статей по 1000 знаков (уникальность не ниже 96% по адвего, шингл 6).

Статьи в духе "выполняем стяжку пола по немецкой технлогии, идеально ровно, без трещин, за один день". Фактически, рерайт. За основу взять вот эту публикацию http://www.prestigehouse.ru/styajka/tekhnologiia/kak-my-delaem-stiazhku

Статьи - это предложение услуги по стяжке конечным потребителям, но без упоминания в тексте названия фирмы.

1,7 уе за 1000 знаков

10 лет назад
Cerhio
Сергей 
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
NovTaya
31 годРоссия
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад
$23
3 дня
Сотрудничеством доволен
Прекрасный заказчик! Была рада повторному сотрудничеству. Спасибо!
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