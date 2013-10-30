13 000 текста про стяжку

Необходимо подготовить техническую документацию (протокол взаимодействия), идеальный пример того, что должно получиться, в приложенном файле. Кандидат должен быть с опытом написания технической документации. На входе Вы получите следующие материалы: пример того, что должно получиться и ...
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13 статей по 1000 знаков (уникальность не ниже 96% по адвего, шингл 6).
Статьи в духе "выполняем стяжку пола по немецкой технлогии, идеально ровно, без трещин, за один день". Фактически, рерайт. За основу взять вот эту публикацию http://www.prestigehouse.ru/styajka/tekhnologiia/kak-my-delaem-stiazhku
Статьи - это предложение услуги по стяжке конечным потребителям, но без упоминания в тексте названия фирмы.
1,7 уе за 1000 знаков
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