13 статей по теме "ремонт квартир"

$50
КопирайтингЗавершен1 заявка105 просмотров
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13 статей объемом 1800 знаков на тему ремонт квартир.

План (каждая статья пишется по этому плану):

1. Введение (в общем про ремонт квартир)

2. Ремонт кухни

3. Ремонт комнат

4. Ремонт ванной и туалета

5. Ремонт прихожей

6. Заключение

Жанр - информационная статья. Кратко указать на специфику ремонта тех или иных помещений (Например, ремонт комнат зачастую сопряжен с заменой окон, ремонт прихожей - с установкой входной двери, а ремонт ванной - с демонтажом старой сантехники).

Уникальность не менее 96% по адвего. 50 руб 1000 знаков, итого 1170 руб.

10 лет назад
Cerhio
Сергей 
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
messer262
Владимир 
31 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$35
2 дня
Как всегда при сотрудничестве с Владимиром, тексты отменного качества
Рекомендую.
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