13 статей по теме "ремонт квартир"

13 статей объемом 1800 знаков на тему ремонт квартир.

План (каждая статья пишется по этому плану):

1. Введение (в общем про ремонт квартир)

2. Ремонт кухни

3. Ремонт комнат

4. Ремонт ванной и туалета

5. Ремонт прихожей

6. Заключение

Жанр - информационная статья. Кратко указать на специфику ремонта тех или иных помещений (Например, ремонт комнат зачастую сопряжен с заменой окон, ремонт прихожей - с установкой входной двери, а ремонт ванной - с демонтажом старой сантехники).

Уникальность не менее 96% по адвего. 50 руб 1000 знаков, итого 1170 руб.