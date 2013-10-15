13 статей по теме "ремонт квартир"

Здравствуйте! Необходимо очень грамотно написать тексты для сайта по юр. услугам. Страницы на которые надо написать текст: Главная - отредактировать текст "наши преимущества" которые уже написаны; О проекте - написать тексты на основе преимуществ; Правила; Пользовательское соглашение. Нужен текст без орфографических ...
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13 статей объемом 1800 знаков на тему ремонт квартир.
План (каждая статья пишется по этому плану):
1. Введение (в общем про ремонт квартир)
2. Ремонт кухни
3. Ремонт комнат
4. Ремонт ванной и туалета
5. Ремонт прихожей
6. Заключение
Жанр - информационная статья. Кратко указать на специфику ремонта тех или иных помещений (Например, ремонт комнат зачастую сопряжен с заменой окон, ремонт прихожей - с установкой входной двери, а ремонт ванной - с демонтажом старой сантехники).
Уникальность не менее 96% по адвего. 50 руб 1000 знаков, итого 1170 руб.
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