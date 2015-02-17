288 000 знбп. 134 статьи. 100% уник.

После того, как заказчику сообщили о том, что половина работы готова, он так и не прислал оплату! Итог: время потрачено впустую, работу он не забрал, ничего не оплатил! У меня указано, что работаю по предоплате или по факту выполнения. Смысл соглашаться на условия сотрудничества, которые указаны в профиле и потом их не соблюдать, не понимаю. В конце концов, отказался оплатить, значит хотел работу на халяву, просто не нужно валить все на сроки!