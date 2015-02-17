288 000 знбп. 134 статьи. 100% уник.

$155
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт8 заявок322 просмотра

12000 руб за 7 дней. 288 000 знбп. 134 статьи. 100% уник (в т.ч. и между собой). Разумный и логичный контент интернет-магазина - статьи, описание товаров, категорий. Грамотно, без ошибок. Темы: текстиль (КПБ), фотограф. Проверка по адвего и text. Если кто-то готов выполнить дешевле, то пишите в заявках! Сроки тоже можно двигать. Оплата за результат. ТЗ на почту. Исполнение возможно двумя частями.

9 лет назад
comerce
35 лет
11 лет в сервисе
Был
25 дней назад

Выбранный исполнитель

pretty_angel_077
Юлия 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
9 лет назад
$155
7 дней
Не рекомендую. Задание не выполнено. Сроки нарушены.
После того, как заказчику сообщили о том, что половина работы готова, он так и не прислал оплату! Итог: время потрачено впустую, работу он не забрал, ничего не оплатил! У меня указано, что работаю по предоплате или по факту выполнения. Смысл соглашаться на условия сотрудничества, которые указаны в профиле и потом их не соблюдать, не понимаю. В конце концов, отказался оплатить, значит хотел работу на халяву, просто не нужно валить все на сроки!

Заявки фрилансеров

pretty_angel_077
Юлия 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
9 лет назад

  • Похожие заказы

  • Описание игровых автоматов

    $200

    Здравствуйте, авторы! ****************************************************************  Ищу автора для описания игровых автоматов. Предпочтение отдается тем, кто разбирается в технических характеристиках игровых автоматов. Кто понимает разницу между барабанами, линиями, спинами, скаттерами и вайлдами.  ...

    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Бодрая статья про готовые аквариумы

    Здравствуйте! Для сайта, продающего аквариумы необходима статья под общим названием "готовые аквариумы". Цель статьи - вывести страницу с данной статьёй на хорошие места в выдаче. В тексте необходимо ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Написать 5 текстов по 1000-1500 знаков

    $15

    Нужно на сайт для студентов написать примерно 5 небольших текстов по 1000-1500 знаков, подробнее т.з. по вложении (красным тема статьи, внизу подсказка). Желательно чтобы вы имели представление о том что такое МИКРОНАУШНИКИ ДЛЯ СДАЧИ ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Написать 11 текстов согласно ТЗ

    $35

    Написание текстов на тему открытия и регистрации бизнеса в Эмиратах. Необходимо написать 9 текстов согласно технического задания, общее количество символов 30K. Тексты должны быть качественными и глубоко разрывать тему. Техническое задание, можно спросить личным сообщеним.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Тексты об: отоплении, водоснабжении, канализации

    $1000

    Здравствуйте, уважаемые авторы. Создается новый сайт для компании, осуществляющей услуги по проектированию, монтажу и обслуживанию систем отопления, водоснабжения и канализации. Для первичного наполнения сайта необходимы тексты.  ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Копирайтер

    Необходим хороший копирайтер из Беларуси для анализа контента сайта и написания хороших рекламных предложений компаний.

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Написать статью с анкорными ссылками

    $12

    Доброго времени суток! Необходимо написать интересную и привлекательную статью, которую захочется читать и которой захочется делиться по теме одежды и костюмов с естественными анкорными ссылками. Статья размещаться на топовых площадках, типа Аргументы и Факты, Ведомости, ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Написание текстов для категорий товаров женской одежды

    Для интернет-магазина женской одежды www.KISLIS.com требуется копирайтер для написания текстов на категории товаров. В текст необходимо будет включать заданные ключевые слова, предоставленные нами. Тексты должны быть понятны людям. Желательно иметь опыт написания ...

    Копирайтинг26 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Рерайт

    Компании предлагающей онлайн программу похудения и контроля веса NODIETS, сайт www.nodiets.co нужен рерайтер для написания нескольких статей на тему здоровых привычек и похудения.

    Написание статей
    Копирайтинг28 заявок
    Закрыт
    9 лет назад