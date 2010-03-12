3 статьи на кулинарную тематику

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Завершен57 заявок586 просмотров

Для наполнения сайта http://slaviastravi.ru/ требуются статьи о трёх национальных кухнях (краткий экскурс в историю, традиции, современная кухня)

Задание в приложении.

Пишите Вашу стоимость за тысячу символов.

15 лет назад
UA-media
Денис 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Lucky_1988
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
15 лет назад
$9
1 день
Елена, отличный копирайтер, сделала все четко и в короткий срок. Качеством выполненных статей очень доволен. Благодарю за сотрудничество.
Очень понравилось сотрудничество с Денисом! Дал четкое задание, ответил на возникшие у меня вопросы, моментально оплатил. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Lucky_1988
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
15 лет назад

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