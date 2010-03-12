Требуется качественный рерайт. Тематика, автошколы, вождения автомобиля. К большинству статей, исходники есть (но желательно что бы вы еще сами могли где-нибудь, подчепнуть интересую инфу) Нужно сделать качественный рерайт, желательно что бы получилось ...
3 статьи на кулинарную тематику
Для наполнения сайта http://slaviastravi.ru/ требуются статьи о трёх национальных кухнях (краткий экскурс в историю, традиции, современная кухня)
Задание в приложении.
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