3 текста про сантехнику для дома

$33
КопирайтингЗакрыт2 заявки133 просмотра
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Нужно 3 статьи о сантехнике для дома. От 2000 до 3000 знаков.

Для всех статей:

- регион читателя Москва

- возраст читателя 25-35 лет

- образование высшее

- доходы средние и выше среднего

уникальные, структурированные, читабельные, грамотные.

1 статья

Ванны с гидромассажем - какие бывают, плюсы и минусы, какой уход требуется, ценовые расклады.

Статья информационная, основа для рерайта тут например - http://goo.gl/PUXbqI

2 статья

Дешевые душевые кабины

За что платим, куда покупаем дешевую кабинку, сравнение брендов в низком ценовом сегменте

Статья информационная, информацию для написания можно брать в прайс-агрегаторах: я.маркет, торг.майл, поиск-подбор ( в маркете подробные описания функционала точно есть )

3 статья

Смесители: как выбрать, что выбирать, почем.

Статья информационная, так же все на я.маркете и подобных.

Заказ в одни руки. Вопросы будут пишите.

10 лет назад
sahdm
44 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранные исполнители
Amsaliona
Алёна 
31 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
10 лет назад
$18
3 дня
oxi230284
Оксана 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$33
2 дня
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