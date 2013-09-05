3 текста про сантехнику для дома

Проектов очень много - оплата происходит по такой схеме: 1) Моя компания через меня даёт ТЗ и чёткий срок выполнения работы 2) Вы выполняете задание 3) Оплачивается работа по вебмани или яндекс.деньги (сначала каждый день, после ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно 3 статьи о сантехнике для дома. От 2000 до 3000 знаков.
Для всех статей:
- регион читателя Москва
- возраст читателя 25-35 лет
- образование высшее
- доходы средние и выше среднего
уникальные, структурированные, читабельные, грамотные.
1 статья
Ванны с гидромассажем - какие бывают, плюсы и минусы, какой уход требуется, ценовые расклады.
Статья информационная, основа для рерайта тут например - http://goo.gl/PUXbqI
2 статья
Дешевые душевые кабины
За что платим, куда покупаем дешевую кабинку, сравнение брендов в низком ценовом сегменте
Статья информационная, информацию для написания можно брать в прайс-агрегаторах: я.маркет, торг.майл, поиск-подбор ( в маркете подробные описания функционала точно есть )
3 статья
Смесители: как выбрать, что выбирать, почем.
Статья информационная, так же все на я.маркете и подобных.
Заказ в одни руки. Вопросы будут пишите.
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