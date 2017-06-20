30 статей на сайт по мебельной тематике

Здравствуйте уважаемые авторы.

На сайт по мебельной тематике нужно написать 30 статей, описательного и сравнительного типов.

Стоимость - 70 рублей за 1000 символов без пробелов.

Требования к исполнителю:

Опыт в написании статей по мебельной теме. Но если вам данная тема еще и нравится и вы постоянно в ней занимаетесь, то вам будет отдан приоритет.

Большое желание работать, выполнение работы в сроки.

Грамотность.

Чтобы мне понять, в каком стиле вы пишете и насколько разбираетесь в теме, вам нужно будет написать тестовую статью:

Тема статьи:

Как правильно выбрать кровать для спальни от немецкой фабрики Hulsta (Хюльста)

Содержание тестовой статьи:

1. Прочностные критерии выбора (использование у немцев металлических элементов для соединительных узлов и использование качественной фурнитуры)

2. Роль опорных решеток в каркасе для повышения жесткости конструкции. Виды решеток. (неподвижные и с подъемным механизмом)

3. Роль опорных решеток для качественного сна

4. Определение размеров кровати

5. Оснащение кровати местом для хранения, кровать-трансформер.

6. Сравнение с дешевыми итальянскими и белорусскими производителями?

Размер статьи: по ситуации (если статья получится короче, то не нужно добавлять воды – (то есть информации не по

теме и содержанию статьи), если статья получится длиннее, то пишите длиннее)

Понравившиеся варианты будут оплачены.

Подавайте заявки и в приватном сообщении присылайте ваши статьи. Если ваша статья мне понравится, я выберу вас в качестве исполнителя, далее вы пройдете дополнительное маленькое обучение по СЕО и я отдам вам заказ. Если мне понравятся статьи от нескольких кандидатов, то эти кандидаты соответственно тоже станут исполнителями моего заказа.

Однако если ваша тестовая статья вдруг окажется низкого качества, об этом вам будет также сообщено в приватном сообщении.

С Уважением, Владислав.