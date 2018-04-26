48 отзывов о выполненных работах

Добрый день!

Необходимо написать отзывы для сайта http://test2.ikvel.ru/ к фотографиям, размещенным в блоке "Выполненные работы".

Каждый отзыв — заголовок и 2-3 предложения; длина одного отзыва — 200-250 символов без пробелов.

Таким образом, общий объем работы по заказу — до 12 тыс. символов.

Оплата по факту 60 руб/тыс.символов.

Пример отзыва:

Дачный забор из крашеного профлиста

Заказала забор еще зимой, внесла предоплату 50% на материалы, сразу подписали договор, где была прописана дата установки.

Весной позвонили за неделю, ещё раз уточнили дату, потом всё быстро и качественно установили.