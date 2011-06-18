5 статей общестроительной тематики для сателлита

КопирайтингЗакрыт2 заявки223 просмотра
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Есть ресурс otdelka-7878 точка ru

главную трогать не нужно, остальные пять страниц нужно наполнить до 1000-1500 знаков под ключи которые в этих разделах списками

рерайт\копирайт не суть важно, главное чтобы уникальный текст был

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оплата - вм

12 лет назад
promoconsult
Андрей 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
NOVAvideo
Ольга 
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
50 отзывов
12 лет назад
$20
1 день
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