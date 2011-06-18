5 статей общестроительной тематики для сателлита

Есть ресурс otdelka-7878 точка ru

главную трогать не нужно, остальные пять страниц нужно наполнить до 1000-1500 знаков под ключи которые в этих разделах списками

рерайт\копирайт не суть важно, главное чтобы уникальный текст был

сделать нужно сегодня

по результатам предложим долгосрочное сотрудничество

оплата - вм