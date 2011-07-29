50 шаблонов для создания/генерации шаблонов

КопирайтингЗавершен2 заявки201 просмотр
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Требуются шаблоны: 50 штук.

К каждому шаблону по 5-7 картинок по тематике.

Тематика:Бизнес, ипотека, форекс, ПИФ и т.п.

Размер исходника 1000-1100 знаков (находите сами).

Размер шаблона должен быть в 2,7 раза больше исходного текста.

Указывайте полную стоимость за 50 шаблонов сразу и сроки.

Заранее спасибо

12 лет назад
ArtPro
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Liliya77
Лилия 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
12 лет назад
$300
17 дней
Надеюсь что сработались. Качество работы устроило заказчика. Статьи получаются читаемые как при ручном рерайте. Спасибо.
Сотрудничеством довольна. Оплата без задержек. Заказчик всегда на связи. 10 баллов.
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