8 статей для рекламного агентства

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Завершен18 заявок252 просмотра

Для рекламного агентства требуется написать 8 уникальных статей от 1000 до 1500 знаков.

Регион: Санкт-Петербург

Адрес сайта во вложении

ВАЖНО! Статьи должны быть оптимизированны, но без переспама ключевиков! Должны быть написаны для людей!

1. Информационные стенды (общее понятие, для чего нужны, как выглядят и т.д.)

2. Стенды для детского сада (те же информационные стенды)

3. Стенды учебных заведений (институтов, школ, колледжей, ПТУ, академий)

4. Печать на самоклеющейся пленке (изготовление наклеек)

5. Печать плакатов (изготовление плакатов, постеров, афиш)

6. Печать баннеров (изготовление баннеров, растяжек, широкоформатных баннеров)

7. Изготовление табличек (офисных, информационных, дверных)

8. Стенды-меню (изготовление стендов для меню)

13 лет назад
Zody
37 лет
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Cu_ma
46 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$20
2 дня
Быстро, грамотно, никаких вопросов! Настоятельно рекомендую в качестве отвественного исполнителя!
Спасибо Владимиру за интересный проект и доброжелательность! Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Cu_ma
46 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад

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