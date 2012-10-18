8 статей для рекламного агентства

Для рекламного агентства требуется написать 8 уникальных статей от 1000 до 1500 знаков.

Регион: Санкт-Петербург

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ВАЖНО! Статьи должны быть оптимизированны, но без переспама ключевиков! Должны быть написаны для людей!

1. Информационные стенды (общее понятие, для чего нужны, как выглядят и т.д.)

2. Стенды для детского сада (те же информационные стенды)

3. Стенды учебных заведений (институтов, школ, колледжей, ПТУ, академий)

4. Печать на самоклеющейся пленке (изготовление наклеек)

5. Печать плакатов (изготовление плакатов, постеров, афиш)

6. Печать баннеров (изготовление баннеров, растяжек, широкоформатных баннеров)

7. Изготовление табличек (офисных, информационных, дверных)

8. Стенды-меню (изготовление стендов для меню)