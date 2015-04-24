Необходимо составить продающее описание товара (газовые генераторы 3 шт.) О чем стоит упомянуть в этих текстах: 1. О выгоде приобретения данного товара 2. О проблемах которые данное оборудование способно решить 3. ...
8 текстов
Добрый день есть работа для вас
http://stdor.by/arenda-tehniki/ в разделе 8 видов техники краны бульдозеры итд каждая из них будет разводящей страницей для конкретных подкатегорий в кранах в будущем будут краны различных категорий грузоподьемности и вылета стрелы и для каждого раздела так же соответственно в бульдозерах бульдозеры в самосвалах самосвалы
задача на каждый раздел написать текст от 1500 до 2000 слов чтоб по textAnalyst он выдавал «Китом» двух словником название раздела со словом аренда допустим бульдозеры — АРЕНДА Бульдозера автокраны -АРЕНДА АВТОКРАНА не более 3х прямых вхождений на страницу
создать для каждой разводящей страницы текст обобщающий группу
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