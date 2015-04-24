8 текстов

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Завершен1 заявка124 просмотра

Добрый день есть работа для вас

http://stdor.by/arenda-tehniki/ в разделе 8 видов техники краны бульдозеры итд каждая из них будет разводящей страницей для конкретных подкатегорий в кранах в будущем будут краны различных категорий грузоподьемности и вылета стрелы и для каждого раздела так же соответственно в бульдозерах бульдозеры в самосвалах самосвалы

задача на каждый раздел написать текст от 1500 до 2000 слов чтоб по textAnalyst он выдавал «Китом» двух словником название раздела со словом аренда допустим бульдозеры — АРЕНДА Бульдозера автокраны -АРЕНДА АВТОКРАНА не более 3х прямых вхождений на страницу

создать для каждой разводящей страницы текст обобщающий группу

10 лет назад
cluvermen
43 года
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

KarnauchJulia
Юлия Кныш 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
$50
3 дня
Хорошая работа все так как я и ожидал тексты без лишних слов и воды получилось даже дешевле чем рассчитывал спасибо Юлия!
Приятно вновь работать с Вадимом. Коммуникабельный и понимающий заказчик. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

KarnauchJulia
Юлия Кныш 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад