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Амфетаминовая зависимость
Описание проекта:
Нужна сео статья про амфетаминовую зависимость. В статье должно быть написано что такое амфетаминовая зависимость и признаки амфетаминовой зависимости.
Ключевое слово: амфетаминовая зависимость. Первое вхождение должно быть прямое, далее можно склонять.
В статье должно быть 2000-2500 символов без пробелов. За 1000 символов - 45 рублей. Статья должна быть очень интересной.
Обязательные требования: Использование ключевых слов без перенасыщенности.
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