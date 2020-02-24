Анализ Глобал Вет Россия

Здравствуйте. Необходимо написать со слов историю жизни нескольких поколений семьи. Так сказать биографию. Общение по скайпу или иным голосовым способом. Результатом работ должен быть структурированный текст, описывающий историю и жизнь семьи. Предложите стоимость (например за количество символов) и условия сотрудничества.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1.проанализировать матрицу по каждому направлению: PET, CLEAN, VET, CONSALTING
2.Определить поставщиков по каждой из линеек кроме консалтинга
3.проранжировать матрицу на предмет уровня продаж и востребованности
4.произвести оценку активностей в социальных сетях и интернет продвижении
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