Анализ Глобал Вет Россия

КопирайтингЗакрыт1 заявка203 просмотра
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1.проанализировать матрицу по каждому направлению: PET, CLEAN, VET, CONSALTING

2.Определить поставщиков по каждой из линеек кроме консалтинга

3.проранжировать матрицу на предмет уровня продаж и востребованности

4.произвести оценку активностей в социальных сетях и интернет продвижении

4 года назад
nata0990
Наташа 
31 годУкраина
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
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