Анализ товаров из китайского каталога, рерайт

Статья будет называться "Грузоперевозки. Что такое страховка экспедитора?" Написать статью о страховке экспедитора. Что это за вид страхования и чем он отличается от страхования груза. Статья будет размещаться на платных инф. ресурсах и выступать в роли экспертной.