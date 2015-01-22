Англ. копирайтинг - срочно

КопирайтингЗавершен6 заявок201 просмотр
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Нужно написать порядка 40к уникального текста одной тематики. Срочно. Оплата $2,5 за 1к знаков без учета пробелов.

9 лет назад
nata0937
Наталья 
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
UniqueInfo
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
4 часа назад
9 лет назад
$105
2 дня
Отменный копирайтер. Качество, сроки, стиль изложения, расценки - все на высоте. Буду регулярно заказывать именно Наталье. Крайне рекомендую всем. ))
Очень приятное сотрудничество. Порадовало уважительное отношение, четкая постановка задачи и быстрая оплата. Как хорошо начинать год со встречи с таким людьми). Буду рада новым совместным проектам.
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