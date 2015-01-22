Англоязычный рерайт

КопирайтингЗакрыт13 заявок162 просмотра
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Добрый день,

Нужен качественный рерайт приложенного текста. Если в тексте встретились очевидные ошибки - их нужно исправить и в отрерайченный текст не тащить. Бредосинонимы не использовать.

Заранее спасибо.

9 лет назад
Alex_the_curious
Алексей 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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