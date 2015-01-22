Англоязычный рерайт

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Добрый день,
Нужен качественный рерайт приложенного текста. Если в тексте встретились очевидные ошибки - их нужно исправить и в отрерайченный текст не тащить. Бредосинонимы не использовать.
Заранее спасибо.
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